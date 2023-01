Elmano define comando de Funceme e Casa Militar

O governador anunciou novos nomes para o Governo do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, pelas redes sociais, nesta quinta-feira, 5, o nome do novo chefe da Casa Militar. O gestor definiu também a permanência do titular da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos(Funceme), Eduardo Sávio.

O tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará, Alexsandro Fernandes Ferreira, assume o cargo de chefe da Casa Militar. Ele era coordenador de segurança dos ex-governadores Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido), entre 2017 a 2022.

A Casa Militar é um destacamento que atua diretamente com o chefe do Executivo estadual e seus familiares, bem como de autoridades em visita oficial ao Ceará. A pasta tem funções estratégicas porque atua articula com outras secretarias da gestão, além de entidades governamentais e sociedade civil.

Casa Militar

TC Alexsandro Fernandes Ferreira

O agente vai substituir o coronel Alexandre Ávila de Vasconcelos, que ficou à frente do órgão durante os anos de 2021- 2022. O novo titular era coordenador de segurança dos ex-governadores Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido), entre 2017 a 2022

Funceme

Eduardo Sávio vai seguir na presidência da entidade, cargo que ocupa há quase 17 anos. O titular foi empossado em julho de 2006, ainda na gestão de Lúcio Alcântara (PSDB) como governador.

O presidente é também professor adjunto da Universidade Federal do Ceará (UFC). Sua linha de pesquisa é no uso da informação de clima na alocação de água e planejamento do setor de recursos hídricos

