Papel do MDB é garantir sustentação de Lula no Congresso, diz Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta terça-feira, 3, que o papel do MDB no governo é garantir a "sustentação" da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional. "O papel do MDB no governo é garantir sustentação ao governo Lula no Congresso Nacional. Isso o partido vai fazer. Hoje aqui o partido demonstrou em massa e eu fiz questão de colocar no meu pronunciamento que nós estamos firmes com o presidente, acreditamos no projeto e que o Brasil está de volta para liderar a América do Sul, liderar a América Latina e liderar o mundo em várias áreas."

Equipe

Questionado sobre a composição de sua equipe, o ministro afirmou que pretende escolher pessoas com experiência no setor de atuação da pasta. "Hoje vou fazer uma agenda grande para dar uma olhada nos nomes, mas vou trazer pessoas que tenham experiência no setor, que possam me ajudar fazer uma gestão exitosa a frente do Ministério dos Transportes, ouvindo a todos, com proximidade com o Congresso Nacional, com o Tribunal de Contas da União, com Judiciário, pois entendo que em uma democracia as coisas só andam bem, se andar de maneira harmônica."

