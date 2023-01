Começa solenidade de posse de Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação (Secom)

Começou nesta terça, 3, no Palácio do Planalto, a cerimônia de posse do deputado Paulo Pimenta (PT-RS) como ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência. Ele é jornalista de formação e tem bom desempenho nas redes sociais. No governo Lula, a Secom voltou a ter status de ministério. A cerimônia conta com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff.

Pimenta também chegou a ser cotado para o Ministério das Comunicações, que acabou ficando com o deputado Juscelino Filho (MA), num acordo para acomodar o União Brasil na Esplanada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca o apoio do partido no Congresso.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o ex-presidente do PT Rui Falcão também chegou a ser cotado para a Secom, mas foi superado por Pimenta em uma disputa interna e ficará na Câmara dos Deputados. Ele é deputado federal reeleito por São Paulo.

