Começa posse de Vinícius Marques de Carvalho como ministro da CGU

Iniciou nesta terça, 3, a cerimônia de transmissão de cargo da nova gestão da Controladoria-Geral da União (CGU), que será comandada pelo advogado Vinícius Marques de Carvalho, ex-presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A CGU tem como atribuição garantir a transparência da administração pública.

Carvalho terá como um dos primeiros desafios a revisão dos sigilos de 100 anos decretados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro sobre informações da administração pública. Estão na lista, por exemplo, os segredos sobre a carteira de vacinação, registro de visitas dos filhos ao Palácio do Planalto, ou de encontros com pastores acusados de favorecimento com verbas do Ministério da Educação, além do processo do Exército contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, eleito deputado federal.

A quebra dos sigilos impostos por Bolsonaro foi prometida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha. Contudo, o chefe do Executivo inicialmente pediu à CGU apenas uma análise preliminar dos casos. Este foi um dos primeiros atos que o petista assinou logo após tomar posse, em 1º de janeiro.

