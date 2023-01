Carlos Bolsonaro ironiza ação do Psol que pede prisão do pai e relembra facada

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou uma resposta à ação feita por deputados do Psol pedindo a prisão preventiva do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação foi compartilhada nesta segunda-feira, 2, e já tem quase 55 mil curtidas.

Carlos lembrou o atentado praticado por Adélio Bispo, ex-filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol) condenado pela facada dada em Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018.

“Ontem antigo partidário do PSOL tentou assassinar Jair Bolsonaro, hoje o Partido Socialismo e Liberdade, braço do PT, quer prendê-lo! É tudo coincidência!”, escreveu. Na publicação, o vereador ainda publicou uma foto do pai no hospital, na mesma publicação.

Ontem antigo partidário do PSOL tentou assassinar @jairbolsonaro , hoje o Partido Socialismo e Liberdade, braço do PT, quer prendê-lo! É tudo coincidência! pic.twitter.com/H4y0P6trsn — Carlos Bolsonaro 2⃣2⃣ (@CarlosBolsonaro) January 2, 2023

Deputados do Psol pedem ao STF prisão preventiva de Bolsonaro



