Rui Costa fala em diálogo com Judiciário para destravar obras judicializadas

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira, 2, durante sua solenidade de posse no cargo, que o governo vai buscar diálogo com o Judiciário para destravar obras judicializadas.

A cerimônia, no Palácio do Planalto, foi acompanhada pelo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e pela presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, mencionados no discurso de Costa.

"Vamos buscar muito diálogo com o Judiciário federal e estadual, para a gente poder destravar todas aquelas obras que estão judicializadas", declarou Costa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro disse que, com isso, o governo quer gerar emprego.

Tags