Ministro Rui Costa confirma Wellington César Lima e Silva na SAJ

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou nesta segunda-feira, 2, que Wellington César Lima e Silva, ex-ministro da Justiça, ficará à frente da Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), dois dias antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda havia impasse sobre a indicação.

Lima e Silva ficou por um mês à frente do Ministério da Justiça no governo Dilma Rousseff, em março de 2016, e depois voltou ao Ministério Público baiano, entidade em que exerce a função de Procurador de Justiça.

Embora pertença ao segundo escalão, a SAJ trabalha diretamente com a Presidência e é responsável pelo Diário Oficial da União, fazendo a ponte do que vai para a mesa da chefia do Executivo.

