Alckmin chega ao Itamaraty, onde Lula tem reuniões bilaterais

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), chegou ao Palácio do Itamaraty, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma série de reuniões bilaterais. Alckmin não falou com a imprensa.

Lula recebe nesta segunda-feira, 2, 15 líderes internacionais, sendo que algumas das reuniões já foram finalizadas. Mais cedo, o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, disse que Lula visitará o país vizinho no próximo dia 23.

Há pouco, chegaram ao Itamaraty o vice-presidente da China, Wang Qishan, além do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Eles não falaram com a imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags