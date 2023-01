A cerimônia de transmissão de cargo do Governo de São Paulo dedicou um minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu no último dia 29 de dezembro.

Pelé faleceu aos 82 anos em decorrência de falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon.

