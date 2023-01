Posse de Lula: nordestinos fazem festa para a volta do pernambucano de Garanhuns à Presidência

No centro do País, a capital federal. Brasília, proclamada “cidade do futuro” construída por braços e mentes de candangos, ainda hoje é rota de migração de centenas de brasileiros em busca de oportunidades. Agora, não mais para construir grandes prédios e estradas, mas como peças centrais do funcionamento do País.

Neste domingo, no primeiro dia do ano, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez a cidade “vermelhar”, como definiram os petistas. Mas a aparente singularidade da multidão de estrelas vermelhas era facilmente desmistificada: tinha muito mais a ver com diversidade, seja de idade, causas, raça, gênero, etnia ou origem geográfica.

E essa história pode ser contada em diferentes sotaques. Em destaque alguns: cearenses, baianos, pernambucanos, piauienses. Piauí, vale dizer, saudado por Lula no ato de diplomação na Câmara dos Deputados — foi o estado que, proporcionalmente, mais lhe rendeu votos. Já do Ceará, caravanas de movimentos sociais, sindicatos e associações destacaram o “orgulho de ser nordestino”. Crateús, Juazeiro do Norte, Iguatu e Fortaleza foram algumas vistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No metrô, a caminho da Esplanada dos Ministérios, local central para a festa do presidente, a animação tomou conta. A cada parada, uma recepção calorosa: apoiadores cantavam, entusiasmados, o tradicional “olê, olê, olê, olá, Lulá, Lulá” saudando os companheiros que se juntavam à multidão. Antes mesmo do dia 1º, caravanas de todo o País se encontraram, formavam acampamentos, faziam festas em praça pública e nas feiras, em um clima de carnaval fora de época.

No mesmo metrô estava o servidor público José Marcos, de 41 anos, visivelmente emocionado. Puxando coro do hit “Jair embora”, de Juliano Maderada, destacou o momento como “histórico”. “Vivi três campanhas de Lula, de presidiário a presidente, perdi minha mãe para a pandemia porque ele (Bolsonaro) disse que era uma ‘gripezinha’ e não comprou vacina. E estou aqui hoje com meu pai por ela”, declarou o paraibano morador de Brasília. No mesmo vagão, Manuel Viana cantava suas próprias composições, músicas com teor político e críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PL) que considera “o pior momento da democracia brasileira”. “Acabou! Acabou!”, comemora.

Já na Praça dos Três Poderes, o sol forte somou-se à baixa umidade para “castigar” a multidão. Filas quilométricas se formaram em busca de água gratuita distribuída pela organização do evento e os bombeiros improvisaram rajadas de água para aliviar o calor, sendo recompensados com gritos de agradecimento.

A cada momento da posse, milhares de celulares subiam ao céu - para o público, era preciso registrar. “Eu não poderia perder isso nunca! Sou trabalhadora, pobre, filha e neta de pobre”, gritou uma mulher na multidão, enquanto atendia uma chamada de vídeo com a família.

O vermelho do movimento sem-terra e a estrela do Partido dos Trabalhadores voltaram a colorir a Cidade — seis anos após o impeachment da presidente Dilma Roussef, sucessora de Lula.

Minutos após o ex-presidente tomar posse pela terceira vez, a música “Tô voltando”, da cantora Simone, deu início a festa e ao “Festival do Futuro”, que durou noite adentro. Ao que tudo indica, a veia nordestina, em destaque na cerimônia de posse, há de pulsar pelas terras brasilienses pelos próximos quatro anos.

Sobre o assunto Lula dá posse a ministros e assina primeiras medidas de governo

Ceará pode ter nova rodada de vacinação contra Covid-19 em 2023, diz secretária

Lula assina "revogaço" de decretos das armas e determina análise dos sigilos de Bolsonaro

Lula dá posse a Camilo, no MEC, e aos demais ministros

Elmano cita Camilo, Cid e Izolda e promete avanços na educação cearense

Durante posse de Lula, bolsonaristas em quartel de Fortaleza fazem orações e cantam Hino

Cachorro de Lula e Janja chama atenção da web; conheça Resistência

Veja quem são as pessoas que subiram a rampa com Lula e entregaram a faixa ao presidente

Tags