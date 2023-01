Polícia investiga suspeita de bomba no metrô em Brasília antes da posse de Lula

A Polícia Militar do Distrito Federal investiga, neste domingo, 1º, mais uma suspeita de bomba em um metrô da capital federal.

As equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dos Batalhões de Cães (BPCães) e o Corpo de Bombeiros Militar do DF acompanham a situação.

De acordo com informações do site Metrópoles, passageiros relataram que a Estação Central, na Rodoviária do Plano Piloto, foi fechada e esvaziada.

A estação fica próximo a Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e é o destino de grande parte dos passageiros neste domingo, 1º.

Além da solenidade, a cerimônia contará com apresentações artísticas e musicais de mais de 20 artistas.

Essa não é a primeira vez que a Polícia Militar é acionada por suspeita de artefatos explosivos em Brasília. No último sábado, 31, a PMDF apurou uma suspeita de bomba próximo ao Ministério da Economia, porém, a existência do material no local foi descartada.

Na véspera de Natal, um empresário bolsonarista, identificado como George Washington de Oliveira Sousa, foi preso por tentar explodir um caminhão-tanque que iria em direção ao Aeroporto Internacional de Brasília. Em depoimento, o homem afirmou que teve "motivações ideológicas" para planejar o ataque.

Os planos de atentados e as suspeitas de artefatos explosivos em pontos de Brasília ocorrem próximo ao evento de posse presidencial e as questões sobre o reforço à segurança de Lula.

A organização do evento tem a expectativa de reunir cerca de 300 mil pessoas.

