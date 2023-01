Nelson diz que há "disputa grande" entre governadores pelo BNB e destaca luta do Ceará

Preferência pessoal de Camilo e Elmano para o comando do banco, o ex-deputado destaca sede em Fortaleza e histórico de presidentes cearenses do órgão

Preferência pessoal do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT) para assumir a gestão do Banco do Nordeste (BNB), o ex-deputado Nelson Martins (PT) destacou neste domingo, 1º, que o Ceará luta para indicar o comando do órgão, mas admitiu “disputa grande” entre governadores do Nordeste pela posição.

“Essa questão do BNB acho que só vai se definir lá para fevereiro. A posição do governador Elmano, do ministro Camilo e da governadora Izolda é de a gente (do Ceará) manter a indicação do BNB. Como a sede é aqui no Ceará e, na maioria das vezes, o banco teve presidentes cearenses, a ideia é manter”, destacou Nelson hoje, durante posse de Elmano.

O ex-deputado destaca, no entanto, que está hoje “totalmente à disposição" para contribuir com a gestão de Elmano no Ceará. Enquanto a questão do BNB não tiver o “martelo batido”, Martins deverá atuar na articulação política do governo do petista, ao lado do secretário indicado para a área, Waldemir Catanho (PT).

Apesar de defender a importância que o BNB teria para o projeto do PT no Ceará, Nelson também destaca existência de uma “corrida” entre governadores pela posição. “A disputa é grande, o estado do Piauí, o Wellington Dias (ex-governador, agora ministro do Desenvolvimento Social), tem interesse. Soube até que o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, também tem interesse pelo BNB”, afirma.

“O governador da Paraíba também já manifestou isso, já propôs até que, antes de definir quem seria, Lula reunisse todos os governadores do Nordeste. Então é uma instituição muito importante, então é natural que tenha uma disputa. Mas acho que tem que ficar pelo Ceará, porque sempre ficou conosco e tem sede aqui”, conclui.



