Lula se emociona ao falar de combate à fome e desigualdade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou no fim da tarde deste domingo, 1°, durante a cerimônia de sua posse. Após subir a rampa e receber a faixa presidencial,

Vestindo a faixa presidencial, o petista falou a milhares de pessoas que acompanhavam a solenidade na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e enfatizou o combate à desigualdade social e à fome como marcas da sua gestão.



No discurso, Lula disse que o Brasil voltou a um passado “que julgávamos enterrado”, com o retorno da fome e o aumento de indicadores de extrema pobreza. O petista criticou a última gestão, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e se emocionou ao lembrar de um catador, que segurava um cartaz pedindo ajuda por estar com fome.

"A fome é filha da desigualdade, que é mãe dos grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil. A desigualdade apequena este nosso país ao dividi-lo em partes que não se reconhecem", comentou o novo chefe do Executivo brasileiro.

O presidente defendeu ainda que não pode haver lugar para desequilíbrio num País com as dimensões continentais do Brasil. “Assumimos o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade. De renda, de gênero e de raça. Desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta de sobras”, reforçou.

Esse, segundo Lula, será o legado da gestão. “Foi para combater a desigualdade e suas sequelas que nós vencemos a eleição. Esta será a grande marca do nosso governo. Dessa luta fundamental surgirá um país transformado. Um país de todos, por todos e para todos. Um país generoso e solidário, que não deixará ninguém para trás”, projetou.



