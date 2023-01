Lula fala em 'virar página' e reconstruir País diante de quadro de destruição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em seu pronunciamento à Nação no Palácio do Planalto, que a eleição presidencial de 2022 foi a mais importante desde a redemocratização e que agora é preciso olhar para frente e reconstruir o País, que está diante de "um quadro de destruição", conforme o relatório do governo de transição.

"O pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano", disse. "Eleição foi vitória da democracia e nos obriga a olhar para frente. Nossas diferenças são menores do que nos une, o amor pelo Brasil", afirmou no Parlatório.

"É hora de olhar para frente e voltar a sorrir. Vamos virar a página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Vamos construir um Brasil democrático e soberano para todos. O Brasil tem jeito, mesmo diante do quadro de destruição. Vamos reconstruir esse País", completou.

Segundo o presidente, o momento atual é de "reacender a chama da esperança e da solidariedade" e resolver os diversos problemas sociais e econômicos do País. "Agora é hora de voltar a cuidar do Brasil. Gerar empregos, reajustar o salário mínimo acima da inflação, baratear o preço dos alimentos. Criar mais vagas nas universidades, investir na saúde, na educação, ciência e cultura. É hora de trazer investimentos e reindustrializar o Brasil."

Após um relacionamento conturbado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a comunidade internacional, especialmente sobre a política ambiental, Lula citou que é importante romper o isolamento internacional. Também disse que é "hora de acabar de uma vez por todas com a devastação dos nossos biomas".

O presidente ainda disse que vai trabalhar para "vencer atraso da escravidão" em seus quatro anos de mandato. "Vamos recuperar tempo e oportunidade perdidas nos últimos anos."

'Só reconstruiremos Brasil se lutarmos com todas as forças'

Lula defendeu a formação de uma frente ampla, formada por trabalhadores, empresários, movimentos sociais e servidores públicos e políticos, para combater a desigualdade. Ele destacou que a reconstrução do País só acontecerá se "lutarmos com todas as forças".

Ele prometeu que, durante os quatro anos de governo, trabalhará para vencer o atraso de mais de 350 anos de escravidão. "Para recuperar o tempo e as oportunidades perdidas nesses últimos anos. Para reconquistar seu lugar de destaque no mundo. E para que cada brasileiro e cada brasileira tenha o direito de voltar a sonhar, e as oportunidades para realizar aquilo que sonha", disse.

