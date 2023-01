Lula diz que irá revogar decretos "criminosos" de acesso a armas e munições

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro discurso após posse, afirmou que está "revogando os criminosos decretos de ampliação do acesso a armas e munições". Segundo ele, os decretos causaram insegurança e mal às famílias brasileiras. "O Brasil não quer mais armas; quer paz e segurança para seu povo" afirmou.

Ele discursou como presidente da República durante cerimônia de posse na Câmara dos Deputados na tarde deste domingo, 1º. Em 30 minutos de fala, ele agradeceu aos apoiadores, fez promessas para o terceiro Governo e afirmou que "quem errou responderá por seus erros".

"Ao ódio, responderemos com amor. À mentira, com a verdade. Ao terror e à violência, responderemos com a Lei e suas mais duras consequências", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula afirmou que todos poderão exercer livremente sua religiosidade. "Sob a proteção de Deus, inauguro este mandato reafirmando que no Brasil a fé pode estar presente em todas as moradas, nos diversos templos, igrejas e cultos", disse.

O presidente prometeu reconstruir o Brasil e tirar milhões da pobreza. Lula afirmou que a vitória foi resultado da "consciência política da sociedade brasileira e da frente democrática que formamos". "Foi a democracia a grande vitoriosa, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu; as mais violentas ameaças à liberdade do voto", criticou.

Primeiras ações do Governo

Segundo ele, as primeiras ações do novo governo visam resgatar 33 milhões de pessoas da fome e mais de 100 milhões da pobreza. Dentre as ações, ele garantiu um Programa Bolsa Família "renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita", retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos.

Sobre o assunto Lula dá posse a Camilo, no MEC, e aos demais ministros

Elmano cita Camilo, Cid e Izolda e promete avanços na educação cearense

Durante posse de Lula, bolsonaristas em quartel de Fortaleza fazem orações e cantam Hino

Cachorro de Lula e Janja chama atenção da web; conheça Resistência

Veja quem são as pessoas que subiram a rampa com Lula e entregaram a faixa ao presidente

Tags