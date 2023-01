José Guimarães sobre posse: 'Lula está muito disposto e emocionado'

O futuro líder do governo na Câmara, deputado reeleito José Guimarães (PT-CE), disse que Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse hoje da Presidência da República, está "muito alegre, muito disposto, muito emocionado". Guimarães não respondeu sobre se o presidente chegará em carro aberto, mas enfatizou que "o ânimo dele é muito forte". Tampouco, quis dar detalhes sobre a passagem da faixa, já que Jair Bolsonaro não está mais em solo brasileiro. "É um segredo", disse ao chegar ao Salão Branco do Congresso Nacional para a posse.

"A quantidade de pessoas é muito grande, mas o clima é de tranquilidade", disse. Segundo o deputado, o evento de hoje é uma celebração do encontro de Lula com o Parlamento brasileiro, preservando a institucionalidade com os presidentes da Câmara e do Senado. Ele lembrou que o Congresso volta aos trabalhos 1º de fevereiro. "Vamos trabalhar para afinar com todos os líderes, dialogar com todos para ter uma pauta comum."

A pauta do País, conforme Guimarães, é começar 2023 com a discussão sobre a reforma tributária. "É um bom começo para quem quer reconstruir a economia brasileira.

O presidente vai reunir logo os governadores e construir uma agenda de reconstrução da democracia brasileira, respeitando a independência dos poderes", afirmou. "Estamos animados", completou, dizendo que Lula passou a virada de ano com a família.

