Izolda transmite cargo a Elmano e se emociona ao dizer o que deseja a ele

Ex-governadora se despediu do mandato e destacou realizações da gestão

A ex-governadora Izolda Cela (sem partido) transmitiu o cargo para o governador Elmano de Freitas (PT), na manhã deste domingo, 1º, e se emocionou ao desejar ao seu sucessor, aquilo que disse considerar de mais valia para a jornada.

“Saúde, paciência, a luz do discernimento, coragem, que a coerência e a congruência com os princípios exigem". E embargou a voz ao concluir: "E lhe desejo também a alegria de servir ao povo cearense.” A cerimônia foi marcada também pela emoção de Elmano de Freitas.

Ela citou realizações do governo não só do período em que foi governadora e vice-governadora, como também como secretária de Educação, nas gestões do hoje senador Cid Gomes (PDT).

Dentre os exemplos das ações mais recentes, falou sobre a entrega da Pinacoteca, na Estação da Artes, como símbolo do trabalho na área da cultura, publicação de decreto de viabilidade da construção de um aeroporto no Vale do Jaguaribe e obras de estradas e infraestrutura.

Deu destaque aos investimentos e deu como exemplo a tomada de empréstimo de R$ 450 milhões para dar continuidade ao projeto Malha D'água de abastecimento de água e os investimentos de R$ 6 bilhões para o tratamento de 90% do esgotamento sanitário até 2033.

Izolda também falou das potencialidades que o Estado possui para auxiliar o mundo na mudança da matriz energética, com produção de hidrogênio verde (H2V), e lembrou que o trabalho e os investimentos têm como característica o desenvolvimento com caráter redistributivo e melhoria da renda e diminuição de desigualdades sociais.

“Cumprimos o nosso compromisso com a vida das pessoas, entregamos escolas, estradas, melhorias urbanas, trabalhamos a agenda em prol do desenvolvimento junto com a agenda verde, buscando sustentabilidade.”

Na saúde, Izolda ressaltou o levar mais perto e com maior qualidade nos municípios a área, assim como na área da segurança pública, que se fez composição de habilidades e esforços com os municípios.

Ela expressou a sua gratidão ao ex-governador e senador Cid Gomes, a “liderança incansável'' do ex-governador e, ministro da Educação Camilo Santana, “atravessando as delicadas crises ao longo dos anos” e fez referência aos servidores do Estado pelos bons serviços prestados.

