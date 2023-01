Homem é preso com faca e rojões tentando entrar na posse de Lula

Um homem foi preso na manhã deste domingo, 1º, tentando entrar na área na qual será realizada a festa da posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele estava portando uma faca e fogos de artifício.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estava vindo do Rio de Janeiro para participar do evento e foi preso por volta das 9 horas.

Durante a revista "foi encontrado fogos de artifício e uma faca tipo "peixeira'". O homem foi detido e encaminhado para a 5ªDP, informou a PMDF.

