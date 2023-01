Esta é a última vez que presidente e governadores tomam posse em 1º de janeiro

As solenidades de posse de presidente da República e governador de estado e dos respectivos vices deixarão de ocorrer no dia 1º de janeiro. Emenda constitucional aprovada em setembro de 2021 transfere a posse de presidente para o dia 5 de janeiro. A posse dos governadores ocorrerá 24 horas depois, no dia 6 de janeiro. A alteração entra em vigor a partir das eleições de 2026.

Neste ano, as cerimônias ocorrem pela última vez no dia 1º de janeiro. A posse no primeiro dia do ano, após os festejos de Réveillon, é empecilho para a presença de autoridades estrangeiras e também para a participação popular. Além disso, a coincidência de data de posse de presidente e governadores dificulta para quem quer estar presente nos dois momentos. Muitos governadores realizam a cerimônia pela manhã para conseguir estar em Brasília a tarde, como ocorreu com Elmano de Freitas (PT) este ano no Ceará.

A mudança é válida apenas para os cargos de presidente e governadores.

A posse de prefeitos e vices continuará no dia 1º de janeiro. As de deputados e senadores permanece no dia 1º de fevereiro.

