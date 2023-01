Eduardo Leite cita namorado em discurso de posse e é aplaudido

Em discurso durante cerimônia de posse ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) agradeceu o apoio da família e elogiou o namorado, o médico capixaba Thalis Bolzan.

Reeleito, o tucano chegou à Assembleia Legislativa acompanhado dos pais e do companheiro. "Por quem, além de amor, tenho respeito, admiração pelo ser humano que é, pelo profissional da saúde que é, dedicado às crianças com câncer, às crianças com doenças especiais. Muito obrigada por me acompanhar nessa jornada", disse.

Leite declarou publicamente pela primeira vez que ser gay em julho do ano passado em entrevista no programa de Pedro Bial, na TV Globo.

"O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem uma pessoa de verdade!", disse, durante o discurso. Durante a campanha, o rival Onyx Lorenzoni (PL), afirmou que, se vencesse a campanha, o Rio Grande do Sul teria uma "primeira-dama de verdade".

