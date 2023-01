Drone que sobrevoava a Esplanada dos Ministérios é derrubado pela PF

Minutos antes do início da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um agente da Polícia Federal (PF) abateu um drone que sobrevoava a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

A arma antidrone é exclusiva para derrubar esse tipo de aparelho, pois corta o sinal entre equipamento voador e o controle. O equipamento foi usado logo quando o espaço aéreo da Esplanada, próximo à Catedral Metropolitana de Brasília, foi invadido pelo drone, neste domingo, 1º de janeiro.

Parte do público que acompanha a posse passou por revista que visava detectar itens proibidos, como vidro, latas e mastros de bandeira. Além das revistas, as pessoas precisaram passar por detectores de metais. Com a proximidade da hora do evento e multidão chegando simultaneamente no local, a revista chegou a ser suspensa.

Um clima de tensão paira pela posse, em Brasília, após ataques e uma tentativa frustrada de atentado a bomba. Durante todo o dia 1º, drones só poderão acessar áreas em que o espaço aéreo estiver liberado.

