Carlos Bolsonaro reage a pronunciamento de Mourão: "Um bosta"

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) se manifestou nas redes sociais após o pronunciamento do então presidente em exercício Hamilton Mourão (Republicanos) e direcionou ataques que seria direcionado ao ex-vice-presidente.



Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 1, 2023

Apesar de não citar diretamente o senador eleito, a publicação foi feita logo após a repercussão do pronunciamento entre os bolsonaristas.

Durante a fala, Mourão tratou das manifestações bolsonaristas realizadas contra o resultado das eleições e afirmou que o silêncio de alguns líderes teriam fomentado “um clima de caos” com o objetivo de um “pretenso golpe”.



Apoiadores de Bolsonaro consideraram o discurso como uma forma de desistência e parte dos manifestantes que estão acampados no QG do Exército tentou invadir casas de generais localizadas na área militar.

Ainda nas redes sociais, Carlos Bolsonaro fez uma postagem em que relembra a história de Bolsonaro, principalmente durante a carreira política, e afirmou ter “orgulho do pai, do homem e do presidente”.

Na sexta-feira, 30, Jair Bolsonaro (PL) deixou o país antes do fim do mandato e embarcou com destino à Flórida, nos Estados Unidos.

