Posse do governador eleito do Amapá está marcada para a meia-noite, hora da virada

A posse do governador eleito do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), foi marcada para os primeiros minutos de 2023. A previsão é de que a cerimônia ocorra na Assembleia Legislativa (Alap), em Macapá, a partir da 00h10 de 1° de janeiro. A decisão foi justificada como forma para que ele consiga viajar para a posse do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.



A partir das 17 horas deste sábado, 31, Clécio participa de um festival em alusão à sua posse. O evento contará com dezenas de atrações em um palco próximo ao Teatro das Bacabeiras, no centro da cidade de Macapá, e é gratuita. A festa deve se estender pela noite e madrugada e a cerimônia de posse na Alap será transmitida em telões espalhados no local.

Em Brasília, as festividades da posse de Lula têm início marcado para o início da tarde deste domingo. 1°. O petista participará de cortejo pela Esplanada dos Ministérios e depois encaminha-se ao Congresso Nacional, onde fará a assinatura do termo de posse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todos os governadores brasileiros tomarão posse em 1° de janeiro, e boa parte deles marcou a cerimônia para o início da manhã, para que possam viajar e acompanhar a posse de Lula em Brasília. No Ceará, a posse do governador eleito Elmano de Freitas (PT) ocorre a partir das 7h30min, na Assembleia.

A partir das eleições de 2026, esse tipo de situação deve ser evitada. Nas posses de 2027, o candidato eleito para a Presidência da República assumirá em 5 de janeiro, enquanto os eleitos para os governos estaduais tomarão posse no dia seguinte, em 6 de janeiro.



Tags