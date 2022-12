Lula, Izolda e outros políticos brasileiros lamentam morte do papa emérito Bento XVI

Políticos foram às redes sociais neste sábado, 31, para lamentar a morte de Joseph Ratzinger, o papa emérito Bento XVI, que faleceu aos 95 anos de idade. Dentre os que se manifestaram estão os presidente e vice-presidente eleitos Lula (PT) e Alckmin (PSB), além da governadora Izolda Cela (sem partido) e do governador eleito Elmano de Freitas (PT).

O presidente eleito Lula disse ter recebido “com tristeza” a notícia da morte de Bento. “Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos”, lembrou o petista na publicação em que aparece ao lado de Bento em fotografias.

Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre.

: @ricardostuckert pic.twitter.com/A0vEPBltqv

Já Alckmin, destacou a trajetória de Bento como “defensor da fé e da herança dogmática da Igreja” e o chamou de “exemplo de humildade, integridade e desvelo espiritual”.



A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), lembrou que Bento “liderou a Igreja Católica por quase oito anos” e sensibilizou-se com fiéis e apoiadores. Assim como o senador eleito e futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que expressou “sentimentos de pesar aos fiéis no Brasil e em todo o mundo” neste momento.

Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI, aos 95 anos. Meus sentimentos de pesar aos fiéis no Brasil e em todo o mundo. Que Deus conforte o coração de todos! pic.twitter.com/A2ybVxU0MB — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 31, 2022

Outro que se manifestou foi o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), desejou que o religioso possa “descansar” e manifestou sua tristeza pela morte do papa. O petista toma posse como governador dos cearenses neste domingo, 1° de janeiro de 2023.



