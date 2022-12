Homem aparece em vídeo ameaçando o presidente eleito com um suposto rifle, que, posteriormente, foi identificada como uma arma de pressão

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira, 29, as armas de um homem que publicou um vídeo ameaçando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia da cerimônia de posse, que acontecerá no próximo domingo, 1º de janeiro.

No vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece segurando uma arma e faz ameaças ao presidente eleito em tom de deboche.

“Disse que tem uma rampa e [Lula] não ‘vai de blindado’. Subir [a rampa], ele sobe, eu só não sei se ele termina. Começar a rampa, ele começa. Só não sei se termina”, afirmou.

A fala faz referência ao desfile em carro aberto realizado durante a cerimônia de posse. A equipe de segurança de Lula analisa a possibilidade de que o momento ocorra em um carro blindado, porém, há uma resistência por parte do petista, que gostaria de manter a tradição de circular no famoso veículo Rolls-Royce.

O homem do vídeo, que não teve nome e idade divulgados, se apresentou espontaneamente na sede da Delegacia da Polícia Federal em Caruaru (PE). Em nota divulgada pela PF, a gravação teria sido feita como uma brincadeira e que o conteúdo não foi publicado de maneira intencional.

Além da arma utilizada no vídeo, identificada como uma arma de pressão, o homem entregou uma pistola calibre 9 mm, que possui com o registro de CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

O futuro ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) divulgou o caso nas redes sociais e afirmou que as demais providências estão em curso.

Foram apreendidas essa arma e mais outra de um indivíduo que veiculou um vídeo com ameaças alusivas à posse presidencial. Demais providências em curso na Polícia Federal. pic.twitter.com/hRzARppVRC — Flávio Dino (@FlavioDino) December 29, 2022

Os agentes abriram um inquérito policial para investigar o caso.