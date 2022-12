Lula confirma a indígena Joênia Wapichana para presidir a Funai

A deputada federal Joênia Wapichana (Rede-RR) anunciou nesta sexta-feira, 30, que assumirá a presidência Fundação Nacional do Índio (Funai) no novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi confirmada pelo próprio petista nas redes.



"Pela primeira vez, finalmente teremos a Funai presidida por uma mulher indígena, dentro da estrutura do Ministério dos Povos Indígenas. Novos tempos para o Brasil!", destacou Lula.

Única deputada federal indígena eleita em 2018, Wapichana não conseguiu se reeleger na eleição deste ano. A parlamentar fez o anúncio da nova função na tarde desta sexta-feira, após deixar hotel em que Lula está hospedado em Brasília. Antes, ela tinha se te nido com o presidente eleito e o cacique Raoni Metuktire.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o início do governo Lula, a Funai deverá deixar a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública e passar a integrar o Ministério dos Povos Indígenas, pasta inédita anunciada pelo petista e que será comandada pela deputada federal eleita Sônia Guajajara (Psol-SP).

Durante o anúncio da equipe ministerial da última quinta-feira, 29, Lula também afirmou que deverá indicar indígenas para uma série de outros órgãos relacionados a está população no Governo Federal, incluindo a Funai e a Secretária Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Tags