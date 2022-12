Posse de Tarcísio, governador eleito de São Paulo: confira horários e programação da cerimônia

Cerimonia de posse de Tarcísio de Freitas (Republicanos) iniciará no Plenário Juscelino Kubitschek às 9 horas

A cerimônia de posse de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador eleito com 55,32% dos votos válidos nas pelo estado de São Paulo, e do vice-governador eleito Felício Ramuth (PSD), iniciará na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em 1° de janeiro, a partir das 9 horas.

Tarcísio e Felício serão recebidos pelo presidente do Legislativo paulista, deputado Carlão Pignatari (PSDB), em sessão solene na Assembleia às 9 horas. Em seguida, os futuros chefes de Estado irão ao Plenário Juscelino Kubitschek, onde tomarão posse definitiva de seus cargos.

A cerimônia terá continuidade no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, e se iniciará às 11 horas para a transferência oficial de cargo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira cronograma:

Início da Sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - 9 horas

Final da Sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - 10h30min

Início da Cerimônia de Posse no Palácio dos Bandeirantes - 11 horas

Como e onde assistir à posse de Tarcísio de Freitas:

TV aberta

A Rede Alesp (canal 8.2 digital), emissora de televisão da Assembleia de São Paulo, fará a transmissão da cerimônia de posse ao vivo pela TV e pelo Youtube a partir das 8h, com programa especial.

Redes sociais

Youtube,Facebook e Instagram da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Serviço:

Solenidade de posse do Governador e Vice-Governador eleitos do Governo do Estado de São Paulo

Evento: Sessão solene da Cerimônia de posse do Governador e Vice-Governador eleitos

Horário: 9 horas

Local: Assembleia Legislativa de São Paulo, Plenário Juscelino Kubitschek (Palácio 9 de Julho, Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Moema, São Paulo)

Evento: Solenidade de posse



Horário: 11 horas

Local: Palácio dos Bandeirantes, Av. Morumbi, 4500 - Morumbi, São Paulo

Sobre o assunto Cinco meses após deixar PDT, Izolda diz não ter planos de se filiar a outro partido

Posse de Elmano no Governo: confira horário e programação da cerimônia

Integrantes do Psol questionam indicação de Adelita para secretariado do governo Elmano

Posse de Lula: PF admite que planejamento operacional pode ser revisto

PT venderá "kit posse" por R$ 100 durante cerimônia na Esplanada dos Ministérios

Equipe de Lula pede fechamento da Esplanada a partir de sexta para varredura antes da posse

Tags