Posse de Raquel Lyra, governadora eleita de Pernambuco: confira horários e programação da cerimônia

Raquel Lyra (PSDB) e Priscila Krause (Cidadania) tomarão posse do Governo do Estado de Pernambuco no dia 1° de janeiro, às 15 horas

A governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e a vice-governadora eleita, Priscila Krause (Cidadania), vão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023, às 15 horas, em cerimônia que será realizada na sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Em seguida, elas irão para o Palácio do Campo das Princesas.

A sessão solene será realizado no Plenário do Edifício Miguel Arraes de Alencar, a partir das 15 horas. Os líderes do governo e da oposição na Assembleia de Pernambuco, deputados Isaltino Nascimento (PSB) e Antonio Coelho (União), respectivamente, estarão presentes na cerimonia.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eriberto Medeiros (PSB), receberá as declarações públicas de bens das empossadas e proferirá discurso.

Ao final da cerimônia, Raquel Lyra fará seu primeiro discurso como governadora do Estado e, após a execução do Hino de Pernambuco, segue para a cerimônia de transmissão do cargo no Palácio do Campo das Princesas, sede do Poder Executivo.

Cronograma:

Sessão solene e cerimônia de posse na Assembleia Legislativa de Pernambuco - 15 horas

Como e onde assistir a posse de Raquel Lyra e Priscila Krause:

A solenidade de posse será transmitida ao vivo pela TV Alepe (canal 28.2) e pelo canal da emissora no YouTube.

Serviço:



Solenidade de posse da Governadora e Vice-Governadora eleitos do Governo do Estado de Pernambuco



Evento: Sessão solene e cerimônia de posse na Assembleia Legislativa de Pernambuco

Horário: 15 horas

Local: Plenário do Edifício Miguel Arraes de Alencar, sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alpe) (Rua da União, 397, Boa Vista, Recife, Pernambuco)



