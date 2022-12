Posse de Lula: Confira dia, horário, shows e curiosidades sobre o evento

Luiz Inácio Lula da Silva vai voltar à Presidência no dia 1º de janeiro, próximo domingo, 1°. Além da tradicional cerimônia de posse, que conta desfile de carro na Esplanada dos Ministérios e cerimônias no Palácio do Planalto, Congresso e Itamaraty, o futuro governo petista organiza um festival de música com 60 cantores simpáticos à futura gestão do PT. O evento também marcará a ida do ex-governador paulista e ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) para a Vice-Presidência.

Passagem da faixa presidencial

Como o presidente Jair Bolsonaro estará nos Estados Unidos, ainda não há uma definição sobre quem vai passar a faixa presidencial a Lula. Há a possibilidade que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por ser o chefe do Poder Legislativo, faça isso. Aliados do mineiro dizem que ele irá desempenhar o papel caso seja necessário, mas ainda não houve um martelo batido do PT sobre isso, que ainda avalia também fazer uma passagem simbólica da faixa com representantes da sociedade civil.

ROTEIRO OFICIAL DA POSSE

13h45 às 14h30 - Chegada dos chefes de Estado e de Governo. Anexo 1 do Senado Federal.

13h30 às 14h30 - Chegada das autoridades e convidados. Salão Branco.

14h20 às 14h30 - Chegada do presidente e do vice-presidente da República eleitos na Catedral Metropolitana de Brasília.

14h30 - Saída do cortejo da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional.

14h40 - Chegada do presidente e do vice-Presidente da República eleitos no Congresso Nacional com receptivo dos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados.

15h - Sessão Solene de Posse Presidencial: Abertura da Sessão Solene; execução do Hino Nacional; compromisso Constitucional; leitura e assinatura do termo de posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos; pronunciamento do presidente da República; pronunciamento do presidente do Congresso Nacional; e encerramento da sessão solene.

15h50 - Deslocamento do presidente e do vice-presidente da República para a sala de audiências da presidência do Senado.

16h - Saída do presidente e do vice-presidente da República da sala de audiências da presidência do senado em direção à área externa do Palácio.

16h05 - Início da cerimônia externa de honras militares.

16h20 - Saída do presidente e do vice-presidente da República para o Palácio do Planalto.

Chefes de Estado estrangeiros

A posse contará com 65 chefes e vice-chefes de Estado. Já confirmaram presença para o evento de domingo os representantes da Alemanha, Portugal, Espanha, Peru, Timor Leste, Cabo Verde, Guiné Bissau, Colômbia, Uruguai, Equador, Angola, Bolívia, Chile, Paraguai, Guiana, Suriname, Honduras, México e Togo.

