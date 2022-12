Mulher de pastor preso se desespera: "Cadê você, Bolsonaro?"; vídeo

Casada com o pastor Átila Mello, Carina Mello fez apelo por ajuda do presidente Jair Bolsonaro (PL), à direita e às Forças Armadas, após a prisão do marido. O pastor, bolsonarista, foi preso nesta quarta-feira, 29, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Esposa do pastor Átila Mello, preso pela Polícia Federal, faz apelo desesperado ao presidente: "Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta, Bolsonaro?" pic.twitter.com/SUyAeYLkYZ — Jogo Político (@jogopolitico) December 29, 2022

Átila é suspeito de participar de distúrbios que provocaram incêndios em carros e ônibus em Brasília, por não se conformar com a derrota de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também é investigado por suposta participação na tentativa de invadir prédio da Polícia Federal.

"Cadê você, Bolsonaro? Se posiciona Bolsonaro. O seu povo está perecendo. O seu povo está sendo perseguido. O seu povo está sendo preso por lutar pela causa do Brasil. Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? Agora é a hora de usar sua caneta, Bolsonaro", cobrou a esposa do pastor, em vídeo.

Ela diz ainda: "Acabaram de prender meu marido por estar lutando pela causa do Brasil, por estar defendendo a bandeira. Cadê o Exército, as Forças Armadas, para soltar meu marido? Cadê a direita para defender a gente?"

