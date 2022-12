Lula se solidariza com humorista Paulo Vieira após ataques racistas

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quinta-feira, 29, nas redes sociais, uma mensagem de apoio a Paulo Vieira após o humorista sofrer ataques racistas.



Na quarta-feira, 28, Paulo Vieira publicou prints de mensagens de ódio que recebeu nas redes sociais. Entre os comentários, há frases como “Bicha preta” e “Você tinha que morrer igual a Mariele”, em referência à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

são centenas de comentários assim



fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família…



pic.twitter.com/fxfoINUHV3 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 29, 2022

Em outra publicação, Paulo afirmou que está bem e sabe que “isso é só reação ao poder incontestável do humor”.

Nesta quinta-feira, Lula ofereceu apoio ao humorista e disse que esses ataques são reflexo do ódio que é necessário superar no Brasil.

Minha solidariedade ao amigo @PauloVieiraReal. Os ataques contra você são reflexo do ódio que precisamos superar no Brasil, com fraternidade e respeito. Um abraço, querido. — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

O humorista foi alvo dos comentários em massa, após fazer piadas sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores durante a premiação de “Melhores do Ano” no programa Domingão com Huck.

Além de Lula, o humorista recebeu mensagens de carinho da futura primeira-dama Janja da Silva, da cantora Daniela Mercury e do comediante Fábio Porchat.

Paulo Vieira será um dos apresentadores do evento de posse do presidente eleito, que acontecerá no próximo domingo, 1º de janeiro.

Sobre o assunto Governo do DF garante que posse de Lula será segura e tranquiliza população

Não será admitida manifestação contrária à posse na área central de Brasília

Bolsonaristas mantêm protesto em Brasília contra posse de Lula

Paulo Vieira revela que tem sofrido racismo nas redes sociais

Mesmo com alerta da Globo, Paulo Vieira vai apresentar posse de Lula, diz jornal

Tags