Lula confirma Jader Barbalho Filho como ministro das Cidades

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, que o presidente do MDB no Pará, Jader Barbalho Filho, será o ministro das Cidades, pasta cobiçada pelo meio político por comandar o programa Minha Casa Minha Vida e manter interlocução com prefeitos. O favoritismo de Jader Filho foi antecipado na quarta-feira pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"O Ministério das Cidades vai ser ocupado por um companheiro, filho de um companheiro e irmão de um companheiro, o companheiro Jader Filho", disse Lula.

O novo ministro é filho do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e irmão do governador do Pará, Helder Barbalho (PA).

Eles integram a ala lulista do MDB que foi contrária à candidatura à Presidência da senadora Simone Tebet (MDB-MS), futura ministra do Planejamento, e desejava a adesão ao PT desde o primeiro turno.

Com a nomeação de Jader Filho, o MDB terá três ministérios: Cidades, Planejamento e Transportes, que será entregue ao senador eleito e ex-governador de Alagoas Renan Filho (MDB-AL), filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Ao chegar à Esplanada, Jader Filho venceu uma disputa interna do MDB. O deputado federal José Priante (MDB-PA), seu primo, tenta viabilizar-se para o Ministério das Cidades, assim como o deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

