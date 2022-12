"Entreguismo burro", diz cearense da equipe de transição sobre escolha de ministro

Helena rechaçou qualquer tipo de aliança com nomes ligados ao União Brasil, que indicará ministros para três pastas do próximo governo

A professora Helena Martins, parte do grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez duras críticas após a indicação do futuro ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União), anunciada pelo petista em evento no início da tarde desta quinta-feira, 29, em Brasília. Ela classificou a escolha como parte de um “entreguismo desnecessário e burro”.

“É profundamente revoltante ver o (partido) União Brasil terminar com a pasta que tratará de radiodifusão, regulação das plataformas, acesso à internet. Um entreguismo desnecessário e burro. Vamos sentir os resultados”, criticou a professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), que integrou o grupo técnico na área de Comunicações durante a transição.

Helena rechaçou qualquer tipo de aliança com nomes ligados à legenda. “Ser de esquerda e topar construir uma aliança com o União Brasil é uma soma que não cabe em minha vida”, disse, acrescentando que Juscelino “votou pelo impeachment da (ex-presidente) Dilma, comemorou a prisão de Lula e foi base de Bolsonaro”, concluiu a professora que é filiada ao Psol e companheira do deputado estadual Renato Roseno (Psol).

A justificativa do PT ao incluir o União Brasil no cálculo ministerial é garantir a boa governabilidade do Executivo, a partir da garantia de apoio no Congresso para aprovar os projetos que serão apresentados pela gestão de Lula. No Twitter, Helena disse que "até o argumento da governabilidade tem limites" e que a negociação com o União Brasil "não é tolerável".

União Brasil não é tolerável. Até o argumento da governabilidade tem limites, mesmo em um debate "pragmatico". — Helena Martins (@Helena_Martinsb) December 29, 2022

O presidente do União, o deputado Luciano Bivar, afirmou que a indicação para ministérios não significa, necessariamente, um apoio automático no Congresso. “A gente não faz parte do governo Lula. Vamos votar com o governo o que for de interesse do Brasil”, disse Bivar à CNN Brasil, acrescentando que o partido tem "muita gente contrária à adesão ao governo Lula" e que a questão será debatida internamente em momento oportuno.

Além das Comunicações, o União Brasil ficou com o Ministério do Turismo, que será comandado por Daniela de Souza, conhecida com Daniela do Waguinho. Outro nome, Waldez Goés, é do PDT, mas foi indicado pelo União Brasil, segundo informou Lula. Ele ficará à frente da pasta de Integração Nacional.

