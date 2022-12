Acesso à Praça dos Três Poderes terá limite de 30 mil pessoas no dia da posse

O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, informou em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 29, que haverá revistas para que pessoas possam acessar a Esplanada dos Ministérios no dia da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, 1º de janeiro. O acesso à Praça dos Três Poderes na posse se encerrará às 12h30 e haverá limite de 30 mil pessoas no local.

"Haverá controle rigoroso de trânsito no dia da posse", informou o secretário.

Ele também disse que o governo do DF estará atento a todas as movimentações na cidade e que as equipes de segurança estão comprometidas a garantir a segurança de todos.

Danilo disse que já foram realizadas mais de 50 reuniões para tratar de "diversas frentes relacionadas à segurança".

De acordo com o secretário, haverá mais de 46 delegações de outros países e que o festival a ser realizado na Esplanada dos Ministérios tem público estimado de 300 mil pessoas - fatores que também demandarão atenção. "A estrutura de segurança da posse é complexa e exige coordenação de todos", observou.

O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, disse que o governo do DF está atuando em conjunto com a equipe de transição de Lula para garantir a segurança no dia. "Contamos que vai ocorrer tudo bem e estamos preparados para qualquer fato que venha a ocorrer", afirmou.

