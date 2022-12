Militantes cearenses se organizam para ir a Brasília para posse de Lula

Cerca de 13 ônibus devem sair do Ceará a caminho de Brasília para a cerimonia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os cearenses apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão se preparando para viajar para a cerimônia de posse do petista, em Brasília. O evento acontece no dia 1° de janeiro de 2023 e espera que 300 mil pessoas compareçam à Esplanada dos Ministérios.

Léo Suricate e Xauí Peixoto, cearenses integrantes da Equipe de Transição do Governo de Lula, estarão presentes na cerimônia de posse de Lula. Léo foi convidado por Janja, futura primeira-dama e organizadora da posse, e recebeu convite para as cerimônias e os shows que acontecerão.

Inclusive, o grupo Baiana System, que fará show com a participação especial da indicada para o Ministério da Cultura, Margareth Menezes, também entrou em contato com Léo.

“Entraram em contato comigo e aí vem aquela surpresa, né? A convite da Janja vou acompanhar a cerimônia de posse do Lula de dentro do Planalto”, escreveu Léo. Ele recebeu o convite nesta segunda-feira, 26.

“Eu nem ia pra posse, porque era uma grana pra ir, comprar passagem. Comprei com a ajuda do povo. O convite também tinha especificando que tinha que tá com uma roupa específica, traje completo, passeio completo, uma coisa assim. Eu nem tinha terno, nem gravata, fui atrás ontem também e ainda estou conseguindo apoio”, contou.

Xauí, produtor cultural, foi convidado por Márcio Tavares, indicado como Secretário Executivo do novo Ministério da Cultura e coordenador executivo da posse. “Será um momento histórico e com a cara do povo brasileiro”, afirmou o cearense.

Além dos cearenses integrantes da equipe de Lula, apoiadores do presidente eleito de todo o Brasil viajarão para a posse. No Ceará, cerca de 13 ônibus sairão com destino para Brasília.

A secretária de cultura do PT no Ceará, Erika Vieira Lima Carvalho, vem organizando a Caravana da Cultura, ambas mobilizadas pelas respectivas secretarias estaduais das Mulheres e da Cultura, e das temáticas do PT Ceará, mas com participação e adesão de toda a sociedade cearense.

“Na nossa caravana serão 2 ônibus no total de 88 pessoas, com moradores de Fortaleza, Sobral, Iguatu, Icó e Russas. Temos pessoas do PT, do PSB, do PDT e dos movimentos sociais da cultura, mulheres e educação”, contou Érika.

O produtor cultural e coordenador de produção do Centro Cultural Porto Dragão, Leo Porto Brandão, vem organizando a caravana para Brasília ao lado de Érika. Ele conta que a Caravana da Cultura prioriza, justamente, o transporte dos trabalhadores culturais, artistas e produtores.

"Nesse ônibus, a gente priorizou ter pessoas que trabalhassem no campo cultural, né? Sendo artista, produtor, enfim, pessoas que trabalham na área da cultura. Essa foi a prioridade. Algumas pessoas estão indo por família, tem pessoas que acabam não trabalhando na área da cultura mas tem uma ligação ali familiar, alguma coisa desse tipo. O nome da caravana é Caravana Cultural, nome da cultura”, explicou.

A Caravana da Cultura ainda está recebendo inscrições para a viagem e os ônibus devem sair de Fortaleza na noite do dia 29 de dezembro. O endereço do local de partida não foi divulgado por questão de segurança.

Além da Caravana da Cultura, o PT de Aracati também vem organizando transporte para Brasília, com um ônibus de 55 lugares, e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) deve levar dois ônibus para a capital.

Movimentos em Brasília

Cerca de dez entidades brasileiras participaram de uma reunião para discutir os preparativos para a posse de Lula (PT). As entidades MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), MMC (Movimento de Mulheres Camponesas), CONTRAF (Confederação Nacional Dos Trabalhadores E Trabalhadoras Na Agricultura Familiar Do Brasil), MAM (Movimento pela Soberania Popular na Mineração), CONTAR (Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariados Rurais), MCP (Movimento De Cultura Popular), CPP (Conselho Pastoral dos Pescadores), ASA (Articulação do semiárido) e MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) foram confirmados na cerimônia.

Segundo Toninho, cearense integrante da Direção nacional do MST, serão 70 ônibus saindo de todos os estados brasileiros com destino a Brasília. Na capital, Toninho diz que terá um acampamento no estádio Mané Garrincha para os apoiadores do presidente que chegarão nos ônibus. Ele espera que compareçam até 12 mil pessoas nos alojamentos.



