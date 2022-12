Alexandre de Moraes proíbe porte de armas no Distrito Federal até 2 de janeiro

Medida atente pedido da equipe de trasição de Lula e é mais uma das ações preventivas que visam garantir a segurança da cerimônia de posse no próximo domingo, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a autorização para porte e transporte de armas de fogo e munições no Distrito Federal, de modo temporário. A medida entra em vigor já nesta quarta-feira, 28, a partir das 18 horas e tem validade prevista até o próximo dia 2 de janeiro, dia posterior à posse presidencial.

A medida atende a pedido de membros do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em mais uma das ações preventivas que visam garantir a segurança da cerimônia de posse no próximo domingo, 1º, em Brasília. Indivíduos que desrespeitarem a regra nesse período podem ser enquadrados em “flagrante delito por porte ilegal de arma”.

Membros das Forças Armadas, da Polícia Legislativa e Judicial e de empresas privadas de segurança e de transporte de valores estão entre categorias que não devem ser afetadas pela decisão.

Nesta semana, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), antecipou que a equipe de transição pediria a suspensão ao ministro. A decisão ocorre ainda na esteira de ameaças terroristas na capital brasileira. Um homem chegou a ser preso por tentar explodir um caminhão de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília.

