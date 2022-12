Solidariedade tem expectativa por ministério, mas aponta falta de reciprocidade do PT

Presidente eleito negocia com partidos a titularidade das 16 pastas restantes

Em meio à escolha de titulares para o comando dos ministérios do novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o partido Solidariedade tem expectativa para comandar uma das pastas, mas analisa falta de reciprocidade por parte do partido petista.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, lideranças da legenda falam sobre falta de reconhecimento por parte do PT.

Como justificativas, os integrantes apontam que o Solidariedade foi um dos primeiros partidos a apoiar Lula durante a campanha eleitoral, mesmo com a saída de deputados da sigla após a decisão.

“Fomos aliados desde o primeiro momento, mobilizamos a base sindical para ajudar na candidatura do Lula, aguentamos as críticas e ataques nos momentos de dificuldade, então seria importante ter o reconhecimento agora que a vitória aconteceu”, afirmou João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical, vinculada ao partido.



A legenda também foi uma das alternativas de filiação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), quando o ex-governador de São Paulo deixou o PSDB para integrar a chapa de Lula.

O Solidariedade tem expectativas de comandar o Ministério da Previdência Social e espera que Paulinho da Força, presidente da sigla, assuma a pasta.

O PDT, que apoiou Lula durante o segundo turno das eleições deste ano, também demonstrou interesse no ministério e deverá indicar Carlos Lupi para o cargo de titular.

A organização dos ministérios da nova gestão contará com 37 ministérios. Na última quinta-feira, 22, Lula anunciou os nomes de mais ministros, totalizando 21 pastas com titulares já anunciados.

O presidente eleito, que tomará posse no dia 1º de janeiro, negocia os últimos 16 ministérios com os partidos e deverá anunciar novos nomes durante esta semana.

