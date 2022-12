Simone Tebet sinalizou que aceitará nomeação para o Planejamento, diz Padilha

O futuro ministro das Relações Institucionais, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), afirmou que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) sinalizou que aceitará a nomeação como futura ministra do Planejamento no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sinalização ocorreu pelo presidente do MDB, deputado reeleito Baleia Rossi (SP). De acordo com Padilha, haverá uma tentativa de ajuste na agenda para que Tebet e Lula se encontrem ainda nesta terça-feira, 27.

"Recebemos por parte do presidente do MDB uma sinalização positiva e o presidente (Lula) deve ajustar encaminhamentos ao longo do dia", disse Padilha, em conversa com jornalistas. Segundo o parlamentar reeleito, foi solicitada uma visita que deve ser ajustada na agenda.

Padilha reiterou que o Ministério do Planejamento é "muito importante" e exerce papel essencial no governo. "Participando dos comitês gestores, monitorando programas prioritários do governos, programas estratégicos do governo", além de papel importante no acompanhamento do orçamento e relações internacionais.

De acordo com ele, contudo, "Planejamento não será nem maior nem menor dependendo da pessoa que irá ocupá-lo", apesar de reiterar papel importante de Tebet no segundo turno das eleições.

