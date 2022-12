Posse de Lula: Equipe de segurança avalia uso de carro fechado, mas aliados do petista resistem

A equipe de segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda que o petista não desfile em carro aberto no dia da posse, a menos de uma semana da solenidade. A defesa do uso de um carro blindado ganha força com a prisão de um bolsonarista que deixou uma bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília.

O assunto foi tema de uma reunião na tarde desta segunda-feira, 26, em Brasília, segundo O Globo. Lula estaria disposto a manter a tradição, mas sua segurança avalia que o cenário com a bomba influencia a organização do cronograma. Pessoas do entorno do presidente eleito, conforme o jornal, também resistiriam em mudar para um carro fechado.

Por tradição, os presidentes eleitos desfilam no Rolls-Royce Silver Wraith de 1952, um automóvel conversível. O carro levou à posse todos os presidentes desde Getúlio Vargas. No início de dezembro, a futura primeira-dama Janja da Silva disse que o o carro foi danificado na posse de Bolsonaro e o uso do veículo ainda seria avaliado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste domingo, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB) afirmou que os procedimentos de segurança da posse do presidente eleito serão reavaliados e reforçados após a tentativa de ato terrorista. Em uma publicação nas redes sociais na noite do domingo, 25, Dino garantiu que a posse de Lula vai ocorrer "em paz" e que "o combate a terroristas e arruaceiros" será intensificado.

Embora não tenha assumido oficialmente o cargo, Dino acompanha de perto os desdobramentos da bomba localizada. O principal suspeito de fabricar o dispositivo, o paraense George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, admitiu ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro e pretendia causar "tumulto" para chamar atenção para sua causa. Ele teve a prisão preventiva decretada nesta segunda.

Cerca de 120 países estarão representados na posse do Lula, de embaixadores a presidentes. Até o momento, 17 chefes de Estado confirmaram presença na posse do petista: os presidentes da Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, o rei da Espanha, presidente da Guiana, Guiné-Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor Leste, Uruguai e Zimbábue.