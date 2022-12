Presidente do Senado diz que não há espaço para "atos análogos ao terrorismo" no Brasil

O presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), repudiou o episódio envolvendo um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), que acabou preso após a tentativa de explodir um caminhão de combustível, próximo ao Aeroporto de Brasília. Pacheco disse não haver espaço para tais atos, no Brasil democrático. A ação foi impedida pelas forças de segurança locais, que realizaram a detonação controlada do explosivo.

“Não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis, em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança. As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito que tomará posse no dia 1º de janeiro”, escreveu Pacheco no Twitter.

O comentário do senador faz referência à prisão de George Washington de Oliveira, de 54 anos, bolsonarista que fazia parte de um dos grupos que apoiam o presidente e estão acampados em frente a Quartéis desde a derrota eleitoral de Bolsonaro, no fim de outubro. Washington foi autuado por terrorismo e confessou ter agido por motivação política.



O Brasil possui legislação específica sobre terrorismo. Sancionada em 16 de março de 2016 pela então presidente Dilma Rousseff (PT), a Lei Antiterrorismo define a ação consiste "na prática, por um ou mais indivíduos, de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou incolumidade pública”.



Dentre os atos considerados como terrorismo pela lei estão usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa.



