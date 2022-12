Lula volta a Brasília para fechar montagem do governo

A seis dias da posse e com 16 ministros a anunciar, o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta nesta segunda-feira, 26, a Brasília para finalizar a montagem de seu governo. A prioridade do petista será negociar o futuro da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e definir o comando do Ministério do Planejamento, o único da área econômica ainda em aberto.

Após entregar o Desenvolvimento Social para o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), o plano de Lula era emplacar Simone Tebet no Ministério do Meio Ambiente e a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-AP) na Autoridade Climática, que poderia ter status de ministério. Ter Marina à frente do órgão foi a condição estabelecida por Simone para topar o acerto, que no meio petista era visto como encaminhado.

Em reunião na última sexta-feira, 23, Marina Silva, contudo, disse a Lula que a Autoridade Climática deveria ficar nas mãos de alguém técnico, não de um político. A argumentação obstruiu o acordo vislumbrado pelo presidente eleito, que, assim, decidiu convidá-la para o Ministério do Meio Ambiente, surpreendendo até mesmo aliados próximos.

Simone Tebet, agora, pode assumir o Ministério do Planejamento ou o Ministério das Cidades. Mas há empecilhos nos dois cargos. No primeiro caso, a própria senadora já sinalizou a Lula que tem diferenças com o PT na área econômica e poderia entrar em embates com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com a futura ministra da Gestão, Esther Dweck.

Já na pasta das Cidades, a resistência se dá dentro do MDB, que gostaria de emplacar uma indicação da bancada da Câmara, como o deputado federal José Priante (PA) ou o deputado federal Isnaldo Bulhões (PA). Corre por fora, ainda, Jader Filho PA), filho do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho. A possibilidade de Tebet ficar de fora do governo eleito não está descartada.

Além de Planejamento, Meio Ambiente e Cidades, Lula também precisa anunciar os ministros das seguintes pastas: Agricultura Familiar, Comunicações, Esportes, Gabinete de Segurança Institucional, Integração Nacional, Minas e Energia, Pesca, Povos Indígenas, Previdência, Secretaria de Comunicação Social e Transportes.

