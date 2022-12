Elmano publica recado de Natal e lembra visita a Belém: "Viva o nosso menino Jesus"

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) publicou um recado de Natal em seu perfil do Instaram. Em vídeo divulgado neste sábado, 24, o petista aparece gravando um recado durante sua passagem em novembro por Jerusalém e Belém, esta última, a cidade onde nasceu Jesus, segundo a Bíblia Cristã.

"Olá querido povo cearense. Eu estou aqui no local onde Jesus nasceu e queria desejar um Natal de muita paz, de muita harmonia de, muito amor a todas as famílias, na sua família e as famílias de todo o Brasil. Um grande abraço, viva o nosso menino Jesus o nosso salvador", disse o futuro governador do Ceará.

A governadora Izolda Cela (sem partido) e o senador eleito Camilo Santana (PT) também divulgaram mensagens natalinas.

No dia 1º de janeiro, Elmano será empossado governador para assumir o Executivo estadual. Nas eleições estaduais deste ano, ele saiu vitorioso nas urnas após embate ainda no primeiro turno contra o deputado federal, Capitão Wagner (União Brasil), e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Na última sexta-feira, 23, Elmano começou a divulgar o nome dos primeiros integrantes do seu secretariado de governo. Já foram anuciados titulares de sete pastas: Secretaria da Cultura (Secult), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Secretária da Proteção Social (SPS), Controladoria-Geral de Disciplina (CGD), Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Secretaria da Saúde (Sesa).

Secretarias que faltam

Elmano ainda deve anunciar os titulares de 16 secretarias de Estado. Atualmente, existem 21 pastas na estrutura administrativa do Ceará, mas o número deve passar para 23 após as adições propostas pelo futuro governo de Elmano.

Em entrevista ao O POVO em novembro, o governador eleito afirmou que pretende aumentar o número de pastas. Ele disse que estudava realizar o desmembramento da atual Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) em novas pastas: uma dedicada às Mulheres e outra voltada ao Trabalho e Inclusão Social.

