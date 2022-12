Camilo e Izolda publicam mensagem Natal nas redes sociais

Ambos devem atuar juntos no Ministério da Educação a partir de 2023, com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A governadora Izolda Cela (sem partido) e o senador eleito Camilo Santana (PT) usaram as redes sociais para desejar feliz Natal aos cearenses. Ambos devem atuar juntos no Ministério da Educação a partir de 2023, com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A atual chefe do Executivo e futura secretária de Educação Básica do MEC publicou foto com a família para desejar um feliz Natal. "Juntamente com minha família, compartilho o desejo de um Feliz Natal a todas as famílias do nosso Ceará. Que sejamos abençoados pela Luz de Jesus em nossos corações. A Luz da bondade, da justiça e do amor", escreveu Izolda, ao lado do ex-prefeito de Sobral Vevéu Arruda e outros familiares.



Juntamente com minha família, compartilho o desejo de um Feliz Natal a todas as famílias do nosso Ceará. Que sejamos abençoados pela Luz de Jesus em nossos corações. A Luz da bondade, da justiça e do amor. pic.twitter.com/tcLIWNaFvO December 24, 2022

Camilo Santana, anunciado na última quinta-feira, 22, como ministro da Educação, apareceu em publicação ao lado dos filhos e da esposa, Onélia Santana, que seguirá no comando da Proteção Social na gestão do govenador eleito de Elmano de Freitas (PT).

Desejamos um Feliz Natal a todas e todos, com muita paz, amor, saúde e harmonia. Muitas bênçãos para o nosso Brasil. pic.twitter.com/XCMXmM7R0t — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 24, 2022

