A 9 dias do fim do mandato, Bolsonaro divulga perfil do LinkedIn

O presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou na manhã desta sexta-feira, 23, o seu perfil do LinkedIn nas redes sociais. A publicação acontece a 9 dias do fim de seu mandato presidencial, que se encerrará com a posse de presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Planalto já tinha conta na plataforma.

O LinkedIn é conhecido por ser a maior rede social profissional que existe. Com mais de 300 milhões de membros, a rede social permite o usuário anunciar vagas, procurar empregos e fortalecer vínculos de trabalho. Em um story no Instagram, o presidente da República divulgou uma imagem com link para a rede social profissional ao som da música Für Elise, uma bagatela para piano por Ludwig van Beethoven.

Bolsonaro divulga perfil do LinkedIn, rede social usada para buscar emprego (Foto: Foto: Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro )



No site, Bolsonaro se descreve como: "Capitão do Exército Brasileiro, eleito 38° Presidente da República Federativa do Brasil". No perfil o mandatário incluiu ações durante seu governo. Após sair do Palácio do Planalto, Bolsonaro deve um cargo de liderança no PL de Valdemar Costa Neto, presidente do partido, exercendo oposição ao terceiro governo Lula.

