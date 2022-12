Lula confirma Wellington Dias no Desenvolvimento Social

O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou na manhã desta quinta-feira, 22, que o senador eleito Wellington Dias assumirá o Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta era desejada também pela senadora Simone Tebet, que concorreu às eleições presidenciais neste ano e foi um dos apoios importantes para garantir a vitória de Lula no segundo turno.

CGU

Lula também confirmou que o ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Vinícius Marques Carvalho será o ministro da Controladoria Geral da União (CGU). Carvalho participou da transição no grupo temático de infraestrutura, mas seu nome ganhou força para a CGU nas últimas semanas. O presidente eleito anunciou nesta quinta-feira, 22, um pacote com novos ministros. A expectativa é que todos os nomes sejam definidos até o início da próxima semana.

