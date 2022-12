Acompanhe ao vivo o anúncio dos ministros do Governo de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz pronunciamento nesta quinta-feira, 22, no qual anunciará os nomes de ministros do futuro governo. O anúncio acontece no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde atua a equipe de transição.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), futuro ministro da Casa Civil, informou que serão 37 ministérios. Cinco deles (Fazenda, Casa Civil, Defesa, Justiça e Relações Exteriores) já tinham sido anunciados pelo presidente eleito em 9 de dezembro.

Lula afirmou que 13 ministérios seguem em aberto e só devem ser anunciados na próxima semana, entre a segunda ou terça.

Acompanhe ao vivo