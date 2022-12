Câmara aprova aumento da salário dos ministros do STF para R$ 46 mil

A Casa já tinha aprovado o reajuste do subsídio dos membros do Congresso Nacional, do presidente e vice-presidente da República, além dos ministros de Estado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 21, projeto de lei que aumenta o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em 18%, parcelados ao longo de três anos. A matéria ainda será enviada e avaliada pelo Senado Federal.

De acordo com o substitutivo do deputado cearense Eduardo Bismarck (PDT), o subsídio passará para R$ 41 mil a partir de 1º de abril de 2023; para R$ 44 mil a partir de 1º de fevereiro de 2024, chegando então em R$ 46 mil a partir de 1º de fevereiro de 2025.

O subsídio dos ministros do Supremo terá impacto também em outras instancias, já que é usado como teto para o pagamento de remunerações no serviço público federal.

A estimativa feita pela Corte para o impacto orçamentário em 2023 é de R$ 910.317,00 em relação aos ministros e de R$ 255,38 milhões em relação aos demais membros do Poder Judiciário da União, já que tem correlação.

Ontem, terça-feira, 20, a Casa já tinha aprovado reajusta o subsídio dos membros do Congresso Nacional, do presidente e vice-presidente da República e dos ministros de Estado. O Senado seguiu o mesmo entendimento. O primeiro aumento será repassado a partir de 1º de janeiro, iguala o subsídio atual, R$ 33 mil, ao subsídio dos ministros do STF, atualmente em R$ 39 mil.

O salário passará, então, para R$ 44 mil, em 1º de fevereiro de 2024 (5,66%) e para R$ 46 mil a partir de 1º de fevereiro de 2025. O reajuste total, nos quatro anos, perfaz então 37,32%.

Com as medidas, todo o alto escalão do poder público vai passar a receber R$ 46,4 mil mensais.

O reajuste aos ministros do Supremo era necessário para que o aumento dos congressistas acontecesse, já É que o salário da Corte do STF que determina, justamente, o teto de gastos do funcionalismo público.

