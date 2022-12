Assembleia proíbe título de cidadão cearense a condenados por violação dos direitos humanos

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou o projeto que veda a concessão de título de cidadão cearense a quem infringir os direitos humanos.

A proposta, discutida nesta terla, 20, acrescenta a regra à Lei Nº 12.510 que estabelece normas para a concessão do título. De acordo com o novo dispositivo, a vedação da honraria é voltada a pessoas que tenham sido condenadas por crimes de violação aos direitos dos seguintes grupos: crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, indígenas, população afrodescendente e quilombolas e imigrantes e refugiados.

O projeto é de autoria da deputada Érika Amorim (PSD), que foi candidata ao Senado nas eleições de outubro. Como justificativa, a parlamentar apontou que a lei visa promover a efetivação dos direitos e ampliar as punições contra aqueles que cometerem o crime em específico.

“Temos que desenvolver ações efetivas, haja vista que o Brasil é um país marcado pela desigualdade social. Compreendemos que a medida ampliará o sistema protetivo desses grupos da sociedade, caracterizando uma ação que busca a efetivação da igualdade material”.

Além dessa matéria, foram aprovadas 43 propostas de parlamentares e nove de autoria do Poder Executivo.

Dentre os projetos aprovados, a PL 71/22, de autoria do deputado Audic Mota (MDB), autoriza o Governo do Estado a implantar no currículo das escolas da rede pública estadual, de nível fundamental e médio, matéria sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O projeto 377/22, do deputado Júlio César Filho (PT), determina que bares, restaurantes, hotéis e similares disponibilizem cardápios e outros meios informativos na linguagem braille para atender às necessidades de pessoas com deficiência visual.

