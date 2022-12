Lula definiu maioria dos ministros e novos nomes serão anunciados, diz Rui Costa

O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 20, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar mais nomes para integrar os ministérios do futuro governo ainda nesta semana. Segundo Costa, a grande maioria dos nomes que ficarão à frente das pastas já está definida. Nesta segunda-feira, 19, foi sacramentado que o ex-governador cearense Camilo Santana (PT) será o ministro da Educação.

"Está praticamente tudo pronto", disse a jornalistas ao chegar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do gabinete de transição em Brasília. Segundo o futuro ministro, os organogramas de todos os ministérios estão prontos e serão entregues aos indicados para os ministérios, à medida em que forem anunciados.

Lula deve contar com 37 ministros em sua equipe. Ao comentar sobre a composição da equipe, Rui Costa afirmou que, apesar da ampliação na quantidade de ministérios, não devem se elevar os custos e cargos. "Fora o cargo individual de ministro, toda estrutura foi feita a partir de remanejamento de estruturas existentes", explicou.

Costa citou ainda que a equipe está preparando toda estrutura e atos normativos que Lula deverá assinar no dia 1º de janeiro. A lista inclui decretos para revogar medidas tomadas pela atual gestão.

Segurança

Questionado, Rui Costa afirmou ainda que a equipe contará com uma estrutura provisória de segurança para o presidente eleito até uma reestruturação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI). Ele afirmou que já há um nome definido para o cargo, mas que cabe a Lula anunciar.

Há uma expectativa de que Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) participem de uma cerimônia na quinta-feira, 22, no CCBB para apresentarem a formatação final do novo governo. O evento deve contar com a confirmação de novos nomes para as 37 pastas.

