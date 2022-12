Evandro Leitão está "à disposição" para reeleição na AL-CE, com apoio de aliados e oposição

A Assembleia encerrou os trabalhos de 2022 com a aprovação do Orçamento de 2023

Com o encerramento das atividades de 2022 da Assembleia Legislativa (AL-CE), os deputados já pensam na eleição da Mesa Diretora marcada para 1º de fevereiro do ano que vem. O clima é de unificação entre membros da oposição e base do Governo para que Evandro Leitão (PDT) seja reconduzido ao cargo de presidente da Casa.

Nesta terça-feira, 20, o parlamentar fez um balanço da gestão da mesa no biênio 2021-22 e afirmou que está “à disposição” para uma possível reeleição, após ser elogiado no Plenário.

Segundo Evandro, ainda é cedo, com 40 dias de intervalo até a eleição, para projetar todos os trâmites da eleição da mesa, com janeiro sendo um momento para “dialogar” sobre o tema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu me coloco à disposição dos meus pares para que a gente dê continuidade a esse trabalho. Vamos aguardar, temos o mês de janeiro para que a gente possa dialogar, conversar e se for algo que for efetivamente a gente for dar continuidade ao trabalho que está sendo feito, eu enfrento e enfrentarei”, disse.

Após apresentar balanço da gestão, parlamentares aliados da base e da oposição deixaram claro o desejo para que Evandro seja reeleito como presidente da Assembleia. Entre os nomes, membros Agenor Neto (MDB) e Audic Mota (MDB) e Nelinho (PSDB). O líder do Governo, Júlio Cesar Filho (PT) também manifestou apoio à permanência de Evandro.

O PDT, partido de Evando, ainda está em negociações para definir se vai continuar como base aliada de mais um gestor petista, com o início do governo de Elmano de Freitas (PT).

"Eu particularmente, como meu posicionamento como deputado estadual Evandro Leitão, é que sejamos base do futuro governo de Elmano de Freitas, porque estamos juntos nesse projeto desde 2007 aqui na esfera estadual. O PDT e o PT tiveram participações em todo esse projeto, a participação de ambos foi fundamental para que nós conseguíssemos alcançar resultados tão auspiciosos", disse o presidente da AL-CE.

Em sua visão, 90% dos deputados estaduais querem ser base, decisão também apoiada por membro da legenda em nível federal. "Nós deveremos estar juntos, eu vi na reunião que a grande maioria dos deputados estaduais, não vou dizer a unanimidade, mas a grande maioria uns 90% desejam ser base do Governo Elmano, a grande maioria dos deputados federais também", ressaltou.

A AL-CE deve se reunir mais cedo do que o previsto em 2023, já que Elmano comunicou a Evandro que deve enviar ainda em janeiro, quando é previsto o recesso da Casa, uma matéria que prevê uma reforma administrativa. A sessão será convocada pelos integrantes da Comissão de Recesso que seguirão em regime de plantão de 23 de dezembro a 31 de janeiro.

Os parlamentares eleitos para o colegiado são George Lima (PDT), Nizo Costa (PT), Walter Cavalcante (PV), Leonardo Pinheiro (Progressistas), Osmar Baquit (PDT), Manoel Duca (Republicanos), Bruno Pedrosa (PDT), Davi de Raimundão (MDB) e Augusta Brito (PT).

Votação do Orçamento

Nessa terça-feira, a Assembleia aprovou a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, com 927 emendas de parlamentares e uma emenda aditiva de plenário, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 32% (trinta e dois por cento) do total de despesas fixada na LOA 2023.

A emenda tem a finalidade de atender a insuficiência nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação.

A proposta orçamentária para o próximo ano está estimada em R$ 36,4 bilhões, sendo destinada ao orçamento fiscal o montante de R$ 24,4 bilhões; ao orçamento da Seguridade Social o valor de R$ 10,8 bilhões e para o orçamento das estatais controladas pelo Estado o montante de R$ 1,2 bilhão.